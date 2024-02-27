Bild: В Германии вводят обязательные общественные работы для беженцев

По информации газеты, глава районной администрации возлагает на просителей убежища обязанность работать в соответствии с Законом об убежище. В частности, планируется привлечь беженцев к таким задачам, как уборка улиц, стрижка живой изгороди и уборка снега. Просители убежища должны будут работать четыре часа в день и получать 80 центов в час. Таким образом, они будут получать 64 евро в месяц. Ожидается, что первые беженцы в скором времени приступят к общественным работам.