Bild: В Германии вводят обязательные общественные работы для беженцев

По информации газеты, глава районной администрации возлагает на просителей убежища обязанность работать в соответствии с Законом об убежище. В частности, планируется привлечь беженцев к таким задачам, как уборка улиц, стрижка живой изгороди и уборка снега. Просители убежища должны будут работать четыре часа в день и получать 80 центов в час. Таким образом, они будут получать 64 евро в месяц. Ожидается, что первые беженцы в скором времени приступят к общественным работам.
Возглавляющий района Зале-Орла Кристиан Хергот сообщил, что он должен мотивировать тех, кто не хочет работать. Речь идет о том, что люди, получающие деньги налогоплательщиков, должны что-то возвращать обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке.
При этом он добавил, что беженцам не требуется знание немецкого языка для выполнения предложенного перечня работ.
Ранее украинские беженцы, проживающие в немецком городе Гера, выбросили в мусорное ведро бесплатную еду, чем шокировали местных жителей.