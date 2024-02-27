Амбразевич: Беларусь продолжает свою работу в области прав человека

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, выступая на 5-м заседании 55-й очередной сессии Совета по правам человека, заверил, что республика продолжает работу в этом направлении, а страны коллективного Запада по-прежнему пытаются использовать права человека как предлог для вмешательства во внутренние дела государств и введения против неугодных санкций.
«Республика Беларусь продолжает свою работу в этом направлении. Недавние изменения в Конституции нашей страны приняты на референдуме, методом прямой демократии. Мы усилили роль парламента. Мы создаем свой самобытный институт народовластия — Всебелорусское народное собрание с конкретными полномочиями в стратегических сферах нашей жизни», — сказал замглавы МИД Беларуси.
Он также отметил, что все более активную роль в белорусском обществе играют политические партии.
«Все идет так, как определяет белорусский народ, устойчиво, постепенно, эволюционным путем», — подчеркнул дипломат.
При этом он указал на то, что Евросоюз и США используют права человека в качестве предлога для того, чтобы вмешаться во внутренние дела суверенных государств, и для введения против тех, кто им неугоден, санкций.
«Очевидно, что такие действия Запада прямым образом нарушают права простых людей в “наказываемых” странах», — заявил Амбразевич.
Замглавы белорусского МИД подчеркнул, что международное сотрудничество по теме прав человека должно служить уважительным дополнением национальных усилий, обеспечивать их подпитку передовым опытом и помогать совершенствованию законодательства и практик по запросу заинтересованных правительств.
Беларусь готова к такому сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе с любым членом международного сообщества, заверил Амбразевич.