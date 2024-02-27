Белый дом исключил отправку войск США на территорию Украины

Уотсон добавила, что, по мнению президента США, путь к победе Украины заключается в принятии Конгрессом пакета военной помощи, чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы.
26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с главами нескольких европейских государств в Париже заявил, что не исключает отправку военнослужащих западных стран на территорию Украины.
После этого Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия и Великобритания заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. В схожем ключе высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Кремле заявили, что отправка западных войск на Украину приведет к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.
Позднее собеседники Bloomberg, знакомые с деталями закрытой части встречи в Париже, разъяснили слова Макрона. По словам источников агентства, президент предложил направить на Украину военных советников и инструкторов и не исключил, что для их защиты, возможно, придется отправить в страну военный контингент. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что на встрече не обсуждалась отправка военнослужащих для непосредственного участия в боях с российскими войсками.
Эрдни Кагалтынов