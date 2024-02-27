Белый дом исключил отправку войск США на территорию Украины

Позднее собеседники Bloomberg, знакомые с деталями закрытой части встречи в Париже, разъяснили слова Макрона. По словам источников агентства, президент предложил направить на Украину военных советников и инструкторов и не исключил, что для их защиты, возможно, придется отправить в страну военный контингент. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что на встрече не обсуждалась отправка военнослужащих для непосредственного участия в боях с российскими войсками.