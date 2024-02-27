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Белый дом исключил отправку войск США на территорию Украины

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут отправлять военнослужащих для участия в боях на территории Украины, передает агентство AFP.
Источник: AP 2023

Уотсон добавила, что, по мнению президента США, путь к победе Украины заключается в принятии Конгрессом пакета военной помощи, чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с главами нескольких европейских государств в Париже заявил, что не исключает отправку военнослужащих западных стран на территорию Украины.

После этого Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия и Великобритания заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. В схожем ключе высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Кремле заявили, что отправка западных войск на Украину приведет к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.

Позднее собеседники Bloomberg, знакомые с деталями закрытой части встречи в Париже, разъяснили слова Макрона. По словам источников агентства, президент предложил направить на Украину военных советников и инструкторов и не исключил, что для их защиты, возможно, придется отправить в страну военный контингент. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что на встрече не обсуждалась отправка военнослужащих для непосредственного участия в боях с российскими войсками.

Эрдни Кагалтынов