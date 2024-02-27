Силуанов отметил стабильный рост экономики РФ на фоне западных санкций

«Все эти ограничения, которые были введены, они повлияли, конечно, на Россию, но, тем не менее, мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — цитирует Силуанова «РИА Новости».
Глава ведомства подчеркнул, что если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут оказывать минимальное влияние на страну. Кроме того, Силуанов отметил, что Россия обязательно найдет выход из ситуации со своими замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры.
Ранее в этот день министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.
До этого, 23 февраля, Евросоюз, США и Канада ввели новые санкции в отношении России. Политолог Павел Селезнев в комментарии «Известиям» объяснил, что новые ограничения носят символический характер и, по сути, бесполезны, так как Запад не может придумать способ нанести ощутимый урон экономике России.
При этом 22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что экономика России удивила силой своего роста. В докладе за январь МВФ на 1,5% улучшил прогноз относительно роста российской экономики на 2024 год. Таким образом, он составил 2,6%.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.