Силуанов отметил стабильный рост экономики РФ на фоне западных санкций

«Все эти ограничения, которые были введены, они повлияли, конечно, на Россию, но, тем не менее, мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — цитирует Силуанова «РИА Новости».