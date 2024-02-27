Байден предупредил о мрачных последствиях для Украины без помощи США

Конгрессмены с осени 2023 года не могут согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает в том числе выделение дополнительных средств в размере $95,34 млрд на помощь партнерам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню, а также на охрану границ. Причиной этому — разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижнюю).