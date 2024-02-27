СМИ: в Европе неделями изучали план Франции по отправке войск на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж «не сможет смириться» с победой РФ.