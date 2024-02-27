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СМИ: в Европе неделями изучали план Франции по отправке войск на Украину

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину, США поддержали идею, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейский военный источник.
Источник: AP 2023

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж «не сможет смириться» с победой РФ.

«Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею», — говорится в сообщении агентства.

Ранее во вторник пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон после слов Макрона об обсуждении на Западе отправки войск заявила, что США не будут отправлять военных на Украину для участия там в боевых действиях. Ее слова также приводило агентство Франс Пресс.

ЕС