СМИ: в Европе неделями изучали план Франции по отправке войск на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж «не сможет смириться» с победой РФ.
«Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею», — говорится в сообщении агентства.
Ранее во вторник пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон после слов Макрона об обсуждении на Западе отправки войск заявила, что США не будут отправлять военных на Украину для участия там в боевых действиях. Ее слова также приводило агентство Франс Пресс.