Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению

В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул важность Конференции по разоружению, которая является единственным многосторонним форумом для ведения переговоров по разоружению.
Казахстанский дипломат отметил, что в современных геополитических условиях вопросы разоружения имеют особое значение для продвижения диалога, основанного на Уставе ООН и международном праве.
Мурат Нуртлеу подчеркнул, что ядерное разоружение является неизменным приоритетом внешней политики Казахстана. Информировал, что наша страна будет председателем двух важнейших многосторонних форумов — Второго подготовительного комитета Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия, а также примет в этом году конференцию представителей всех зон, свободных от ядерного оружия.
Отмечая важность укрепления Конвенции о запрещении биологического оружия, министр призвал делегации к совместной работе по реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биобезопасности.
На встрече с генеральным директором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой была подтверждена готовность укреплять взаимодействие по всем ключевым темам глобальной повестки дня на женевской площадке.
Собеседники обсудили инициативы Казахстана в области ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения, создания Международного агентства по биологической безопасности, а также Регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
В ходе встречи с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо министр проинформировал собеседника о проводимых в РК реформах в сфере правового регулирования трудовых отношений, направленных в том числе на расширение защиты прав трудящихся.
На полях конференции министр иностранных дел РК провёл раздельные двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Марокко Насером Буритой, Палестины Риядом аль-Малики, Черногории Филипом Ивановичем, Эстонии Маргусом Цахкна и Нидерландов Ханке Брюинс Слот.