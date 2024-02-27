Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что ядерное разоружение является неизменным приоритетом внешней политики Казахстана. Информировал, что наша страна будет председателем двух важнейших многосторонних форумов — Второго подготовительного комитета Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия, а также примет в этом году конференцию представителей всех зон, свободных от ядерного оружия.