Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,… одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — сказал Карлсон.