Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,… одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — сказал Карлсон.
Заключение юристов его «взбесило», поэтому он связался с главным адвокатом.
«Сказал, <…> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — добавил журналист.
При этом, как подчеркнул Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.
Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18 миллионов просмотров.