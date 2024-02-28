МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине

Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.