МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине

Во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона заявил, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине.
«Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы “наблюдать” ВСУшные обстрелы ЗАЭС; осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты; факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое», — написала Захарова.
«Ожидаем, что Секретариат ООН призовет избегать вообще всего, что “может усугубить конфликт”, и, в первую очередь, поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население. Как это произошло сегодня в Брянской области», — подчеркнула Захарова.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.