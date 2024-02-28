США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов

«Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — сказал Антонов, чей комментарий поступил в распоряжение журналистов.
По мнению дипломата, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и США за стратегическую стабильность.
«Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов», — указал глава дипмиссии в Вашингтоне.
Российский посол также обратил внимание на запись в социальных сетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному днем докладу о российских войсках. В документе Россия названа «врагом» США, что, по мнению Антонова, «вызывает глубокую озабоченность».
Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не станут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Как указал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, такой шаг втянет его страну в состояние войны с Россией. Представитель правительства Испании Пилар Алегриа также не поддержала идею президента Франции.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что вариант переброски военнослужащих на Украину не обсуждается. Похожее заявление сделал и глава польского правительства Дональд Туск.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции. Венгрия, которая с начала конфликта занимает жесткую позицию и отказывается отправлять оружие и солдат в бывшую советскую республику, в очередной раз подтвердила ее. По словам главы МИД Петера Сийярто, войну надо не углублять и расширять, а заканчивать.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки «неких контингентов на Украину» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.