Филиппо считает, что слова об отправке войск на Украину являются шагом к войне

По его словам, решения об отправке французских войск куда-либо не могут приниматься без одобрения парламента страны. Кроме того, Филиппо указал на то, что «многие государства — союзники Франции дистанцировались от этого заявления официального Парижа, не говоря уже о том, что оно напугало простых граждан республики». «Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого», — сказал Филиппо.