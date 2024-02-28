МО Франции заявило, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для войны с РФ

Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию — глава МИД Дэвид Кэмерон. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.