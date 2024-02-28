МО Франции заявило, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для войны с РФ

«Я хочу уточнить, потому что вижу, что пишут в СМИ и в соцсетях: речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией», — сказал министр.
По словам Лекорню, в понедельник вечером участники конференции в Париже обсуждали то, как еще они могут помочь Украине, помимо уже предпринимаемых действий. «На стол выкладывались различные идеи, в частности по поводу разминирования и обучения [военных], как мы уже делаем это в Польше, только на украинской территории», — сказал он. При этом президент сказал, что среди принимавших участие во встрече не было консенсуса по этим вопросам, заметил министр.
Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию — глава МИД Дэвид Кэмерон. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.
Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и «задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран».