FT: европейский чиновник заявил о пребывании спецназа НАТО на Украине

«Все знают, что западные войска специального назначения [находятся] на Украине. Они просто еще не признали это официально», — заявил источник издания.
В понедельник Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Президент Франции также заявил, что государства Запада «намерены сделать все, что необходимо», чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.
После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.
Комментируя высказывания французского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. Он добавил, что члены Североатлантического альянса должны отдавать себе в этом отчет и «задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран».