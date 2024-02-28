FT: европейский чиновник заявил о пребывании спецназа НАТО на Украине

Комментируя высказывания французского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. Он добавил, что члены Североатлантического альянса должны отдавать себе в этом отчет и «задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран».