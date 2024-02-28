Прокуратура Приморья намерена обжаловать слишком мягкий приговор коммунисту

«Я еще не имею никакой четкой позиции, если быть честным. А я еще приговор не получил. Я еще с адвокатом не встречался. Получил приговор, встречусь с адвокатом, обсужу, тогда будет четкая позиция. На сегодняшний момент, честно скажу, позиции никакой нет», — заявил в телефонном разговоре с корреспондентом «Востокмедиа» осуждённый.