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Прокуратура Приморья намерена обжаловать слишком мягкий приговор коммунисту

Максим Чихунов получил год условно за хулиганство.
Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморского края намерена обжаловать приговор в отношении коммуниста и известного многими историями Максима Чихунова в апелляционном порядке. Обвинитель в суде настаивал на реальном сроке наказания в виде пяти лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал деяния Чихунова на более мягкий состав преступления по статье хулиганство.

Напомним, в октябре позапрошлого года Максим Чихунов в своих социальных сетях опубликовал видео. На записи он, якобы, стреляет из гранатомёта в сторону мемориальной доски к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Дитерихса на фасаде дома Светланской во Владивостоке.

Недавно Ленинский районный суд столицы Приморья признал юриста, активиста КПРФ Максима Чихунова виновным в хулиганстве и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Однако прокуратура считает это наказание слишком мягким. Изначально прокурор просил осудить Чихунова по более тяжелой части статьи 213 УК РФ: хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальное наказание по этой части статьи — 7 лет лишения свободы.

«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как сообщает информационное агентство «Востокмедиа», сам Максим Чихунов до сих пор не видел свой приговор и даже не встречался со своими защитником, чтобы обсудить детали приговора и, возможно, обжаловать его.

«Я еще не имею никакой четкой позиции, если быть честным. А я еще приговор не получил. Я еще с адвокатом не встречался. Получил приговор, встречусь с адвокатом, обсужу, тогда будет четкая позиция. На сегодняшний момент, честно скажу, позиции никакой нет», — заявил в телефонном разговоре с корреспондентом «Востокмедиа» осуждённый.

Напомним, что Максим Чихунов в своё время на губернаторских выборах работал в штабе кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Также в социальных сетях появлялась информация о его ссоре с супругой.

Сейчас, учитывая настрой прокуратуры, можно не сомневаться, что надзорный орган сделает всё возможное, чтобы добиться для Чихунова реального наказания.

Прокуратура