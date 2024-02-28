Прокуратура Приморья намерена обжаловать слишком мягкий приговор коммунисту

Прокуратура Приморского края намерена обжаловать приговор в отношении коммуниста и известного многими историями Максима Чихунова в апелляционном порядке. Обвинитель в суде настаивал на реальном сроке наказания в виде пяти лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал деяния Чихунова на более мягкий состав преступления по статье хулиганство.
Напомним, в октябре позапрошлого года Максим Чихунов в своих социальных сетях опубликовал видео. На записи он, якобы, стреляет из гранатомёта в сторону мемориальной доски к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Дитерихса на фасаде дома Светланской во Владивостоке.
Однако прокуратура считает это наказание слишком мягким. Изначально прокурор просил осудить Чихунова по более тяжелой части статьи 213 УК РФ: хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальное наказание по этой части статьи — 7 лет лишения свободы.
«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Как сообщает информационное агентство «Востокмедиа», сам Максим Чихунов до сих пор не видел свой приговор и даже не встречался со своими защитником, чтобы обсудить детали приговора и, возможно, обжаловать его.
«Я еще не имею никакой четкой позиции, если быть честным. А я еще приговор не получил. Я еще с адвокатом не встречался. Получил приговор, встречусь с адвокатом, обсужу, тогда будет четкая позиция. На сегодняшний момент, честно скажу, позиции никакой нет», — заявил в телефонном разговоре с корреспондентом «Востокмедиа» осуждённый.
Напомним, что Максим Чихунов в своё время на губернаторских выборах работал в штабе кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Также в социальных сетях появлялась информация о его ссоре с супругой.
Сейчас, учитывая настрой прокуратуры, можно не сомневаться, что надзорный орган сделает всё возможное, чтобы добиться для Чихунова реального наказания.