Шесть жителей Братска подпишут контракт с Минобороны и отправятся в зону СВО

Шесть жителей Братска выехали в Шелехов для того, чтобы подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в зону СВО. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников в социальных сетях.
По словам главы Братска, мужчин провожали родственники друзья и коллеги. Иерей Димитрий Ратушнюк вручил сибирякам крестики, иконки, окропил святой водой.
— Это не первая и не последняя группа, которая отправляется туда. Наши мужчины достойно выполняют боевые задачи, несмотря на трудности. Мы недавно вернулись с зоны СВО, встречались с жителями Братска, — говорит Сергей Серебренников.
Известно, что пятерых отправят в одну воинскую часть, а шестой мужчина будет служить в одном подразделении с сыном.