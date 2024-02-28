Глава Пермского края Махонин вручил медаль главе Минстроя РФ Файзуллину

Во время визита господин Файзуллин осмотрел в Перми главные стройки больших объектов. Среди них — новое здание Пермской художественной галереи в пространстве «Завод Шпагина». Подрядчик занимается остеклением фасада и внутренней отделкой. Ещё одной точкой визита министра стал микрорайон Ива, где возводят 500 тысяч квадратных метров жилья. Ирек Файзуллин также осмотрел строящуюся дорогу ТР-53, которая должная связать пять крупных микрорайонов с центром города и открыть прямой выход на Восточный обход.