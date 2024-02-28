Глава Пермского края Махонин вручил медаль главе Минстроя РФ Файзуллину

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил медаль главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Губернатор Прикамья вручил господину Файзуллину юбилейную медаль «Во славу и развитие Перми» 27 февраля, во время рабочего визита главы федерального минстроя в Пермский край. Дмитрий Махонин отметил, что был рад передать почётный знак министру.
«Благодаря президентским нацпроектам, поддержке Минстроя РФ и Федерации строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство Пермского края продолжат развиваться», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Во время визита господин Файзуллин осмотрел в Перми главные стройки больших объектов. Среди них — новое здание Пермской художественной галереи в пространстве «Завод Шпагина». Подрядчик занимается остеклением фасада и внутренней отделкой. Ещё одной точкой визита министра стал микрорайон Ива, где возводят 500 тысяч квадратных метров жилья. Ирек Файзуллин также осмотрел строящуюся дорогу ТР-53, которая должная связать пять крупных микрорайонов с центром города и открыть прямой выход на Восточный обход.
«В Пермском крае успешно ведется работа по всем направлениям нацпроекта, которые курирует Минстрой России — ввод жилья, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, а также реализация программ в области капитального строительства», — заявил во время визита в Пермь министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.