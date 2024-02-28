Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Иркутской области

По словам Андрея Ханько, в прошлом году на территории Приангарья было пресечено почти 70 тысяч нарушений законодательства, защищены права более 8 тысяч человек. Особое внимание со стороны прокуратуры уделялось вопросам поддержки многодетных семей, детей-сирот и участников специальной военной операции. Игорь Кобзев отметил, что в 2024 году будет продолжена совместная работа регионального правительства, депутатов областного парламента и прокуроров в сферах соблюдения бюджетного законодательства, модернизации системы образования, защиты прав обманутых дольщиков и других. Дмитрий Демешин обратил внимание на необходимость продолжить надзорное сопровождение мероприятий по созданию новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, реализации госпрограмм в сферах строительства жилья, развития дорожного хозяйства и комплексного развития сельских территорий.