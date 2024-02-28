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Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Иркутской области

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры, которое состоялось вчера под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Итоги работы ведомства в 2023 году обсудили прокурор Иркутской области Андрей Ханько, губернатор региона Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.
Источник: ТК Город

По словам Андрея Ханько, в прошлом году на территории Приангарья было пресечено почти 70 тысяч нарушений законодательства, защищены права более 8 тысяч человек. Особое внимание со стороны прокуратуры уделялось вопросам поддержки многодетных семей, детей-сирот и участников специальной военной операции. Игорь Кобзев отметил, что в 2024 году будет продолжена совместная работа регионального правительства, депутатов областного парламента и прокуроров в сферах соблюдения бюджетного законодательства, модернизации системы образования, защиты прав обманутых дольщиков и других. Дмитрий Демешин обратил внимание на необходимость продолжить надзорное сопровождение мероприятий по созданию новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, реализации госпрограмм в сферах строительства жилья, развития дорожного хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

Александр Ведерников заметил, что прокуратура Иркутской области является одним из основных партнеров в законотворческой деятельности. Региональный парламент постоянно взаимодействует с ведомством при разработке социально значимых законопроектов и поправок к действующим нормативно-правовым актам.