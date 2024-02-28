В Приморье заметно снизилась протестная активность — глава УМВД

Протестная активность в Приморском крае заметно снизилась в 2023 году. Об этом заявил начальник краевого УМВД, генерал-майор Александр Табакаев во время отчета о деятельности полиции за прошлый год в Законодательном собрании Приморья, передает корр. ИА PrimaMedia.