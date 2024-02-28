Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Приморье заметно снизилась протестная активность — глава УМВД

В 2023 году в регионе прошло всего четыре акции протестного характера.
Источник: PrimaMedia.ru

Протестная активность в Приморском крае заметно снизилась в 2023 году. Об этом заявил начальник краевого УМВД, генерал-майор Александр Табакаев во время отчета о деятельности полиции за прошлый год в Законодательном собрании Приморья, передает корр. ИА PrimaMedia.

Начальник полиции отметил, что прошлый год характеризовался крайне низкой протестной активностью.

«Всего четыре протестные акции, зафиксировано 58 участников», — проинформировал Табакаев.

Он отметил, что всего в регионе прошло более 1,7 тысячи спортивных и общественных мероприятий, безопасность на которых обеспечивали сотрудники полиции.