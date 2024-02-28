Депутат новосибирского горсовета заявила о снятии депутатских полномочий

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус заявила о снятии депутатских полномочий. Об этом она пространно написала в своем телеграм-канале 28 февраля.

«Восемь лет я была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу, это Новосибирский Академгородок. Пишу этот пост своим единомышленникам и сторонникам, тем, кто голосовал за меня.» — написала Наталья Пинус.

Уходя, Наталья Пинус заявила, что ей удавалось совмещать свои ценности и принципы с продуктивной работой в качестве депутата. Она не стеснялась голосовать, по совести, критиковать местную власть и организовывать митинги, при этом также успешно взаимодействуя с властью и занимаясь важными делами для общества.