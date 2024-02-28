Депутат новосибирского горсовета заявила о снятии депутатских полномочий

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус заявила о снятии депутатских полномочий. Об этом она пространно написала в своем телеграм-канале 28 февраля.
По сообщению экс-депутата она написала заявление накануне, 27 февраля.
«Восемь лет я была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу, это Новосибирский Академгородок. Пишу этот пост своим единомышленникам и сторонникам, тем, кто голосовал за меня.» — написала Наталья Пинус.
«Однако, после определённых событий, я осознала, что новая реальность требует большего, чем просто добрые намерения и активная позиция. Это было разрушительно для меня, поэтому я приняла решение уйти, понимая, что не готова платить такую цену» — объяснила своё решение экс-депутат.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что депутат горсовета Новосибирска Пинус подтвердила свой отъезд в Черногорию.