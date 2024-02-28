Маск счел США убежищем для преступников со всего мира

Маск и ранее критиковал администрацию Байдена за «активное содействие нелегальной миграции». По словам предпринимателя, администрация президента США Джо Байдена вместо охраны границ «расстилает красную дорожку». При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а «против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку».
«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу (США — ред.) и попросить “убежища” превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» — написал Маск.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.