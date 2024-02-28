«Историческое» заявление Путина вызывало восторг в Турции

Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что считает Турцию «самым надежным партнером» в сфере энергетики.
«Крайне важно, что Путин выражает доверие. <…> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», — отметил экономист.
По его мнению, торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают «колоссальным потенциалом»: их развитие приведет к значительному росту турецкой экономики.
В октябре 2022 года президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с «Газпромом» по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.