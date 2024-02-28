Михаил Котюков принял участие в стратегической сессии под руководством председателя Правительства

На контроле у премьера несколько ключевых показателей регионов: рост ВРП, увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест и рост доходов населения. Чтобы помочь обеспечить их достижение, за каждым федеральным округом закреплен вице-премьер Правительства. Куратором по Сибири является Виктория Абрамченко.