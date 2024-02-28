В областном центре обсудили комплексное развитие территории Иркутска-II

«В течение ближайших двух лет численность сотрудников Иркутского авиазавода должна вырасти на три тысячи человек. Конечно, привлечение такого количества сотрудников, удержание тех, кто уже работает, снижение текучки — такие задачи сложно реализовать без социальной составляющей, для реализации которой, в свою очередь, важна поддержка региона. Сегодня вместе с Игорем Кобзевым прошлись по поручениям, которые были даны ранее и касаются транспортной составляющей, жилья, образования, сферы ЖКХ. Совещание прошло продуктивно», — прокомментировал Юрий Слюсарь.