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В областном центре обсудили комплексное развитие территории Иркутска-II

Иркутск, НИА-Байкал — На Иркутском авиационном заводе состоялось совещание по вопросу комплексного развития территории Иркутска-II.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Участие в нем приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев, вице-мэр Андрей Южаков, представители правительства региона и городской администрации.

«Сегодня важно выстроить взаимодействие областной и городской власти и определиться по важным направлениям развития: это транспортная инфраструктура территорий, прилегающих к заводу, жилищная инфраструктура. Важно посмотреть, в какие федеральные программы мы можем войти. Район должен быть обеспечен доступной средой, качественным образованием, спортивными, культурными, социальными объектами. Вопрос качественной организации производственного процесса и проживания здесь людей — вот задача номер один», — сказал Игорь Кобзев.

«В течение ближайших двух лет численность сотрудников Иркутского авиазавода должна вырасти на три тысячи человек. Конечно, привлечение такого количества сотрудников, удержание тех, кто уже работает, снижение текучки — такие задачи сложно реализовать без социальной составляющей, для реализации которой, в свою очередь, важна поддержка региона. Сегодня вместе с Игорем Кобзевым прошлись по поручениям, которые были даны ранее и касаются транспортной составляющей, жилья, образования, сферы ЖКХ. Совещание прошло продуктивно», — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Для обеспечения транспортной доступности работников ИАЗа увеличено количество автобусов на маршруте № 28 ₽ «Ц. Рынок — Авиазавод». Скорректировано расписание маршрута № 57 «Авиазавод — Областная больница». Первый автобус стал выходить на 42 минуты раньше с учетом начала смены. С 1 марта на этот маршрут дополнительно выйдут два автобуса большого класса, сообщает пресс-служба городской администрации.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году будет проведен ремонт участка улицы Ленинградская от Новаторов до Маршала Говорова.

Также в границах улицы Новаторов в текущем году запланировано обустройство двух парковок на 435 машиномест.

Рассматривается несколько вариантов по развитию жилищного строительства в микрорайоне. Определены площадки вблизи авиазавода, которые подходят для реализации механизма комплексного развития территорий. Еще один из вариантов — выкуп жилых помещений у застройщиков, в том числе в ближайшем к Иркутску-II микрорайоне Ново-Ленино.

«По направлениям, которые были обозначены в качестве приоритетных, мэрия Иркутска делает все необходимое. Активно сегодня прорабатываем возможность строительства на улице Авиастроителей детского сада на 110 мест. Это позволит обеспечить местами детей с учетом ввода новых жилых комплексов. Также совместно с правительством региона ведем работу по включению гимназии № 3 и школы-интерната № 13 в дополнительную заявку для участия в федеральной программе модернизации школ в 2025 году», — рассказал Андрей Южаков.