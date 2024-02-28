В двух округах Омска проверят боевую готовность

«В период с 28 по 29 февраля оперативным штабом в Омской области в Ленинском и Октябрьском административных округах г. Омска, а также на территории Любинского муниципального района Омской области будет проведено антитеррористическое учение на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.