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В двух округах Омска проверят боевую готовность

В среду, 28 февраля 2024 года, в пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили о проведении двухдневных антитеррористических учений в двух округах города и одном районе области.

«В период с 28 по 29 февраля оперативным штабом в Омской области в Ленинском и Октябрьском административных округах г. Омска, а также на территории Любинского муниципального района Омской области будет проведено антитеррористическое учение на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе антитеррористического учения будут отрабатываться учебные задачи с использованием картографических и схематических документов, а также практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности.