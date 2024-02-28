Игорь Кобзев: Необходимо продолжить работу, которую начал Олег Боровский на посту главы Саянска

Глава региона выразил соболезнования жителям Саянска, родным и близким Олега Боровского, который скоропостижно скончался 27 февраля.
«Это трагическое событие как для Саянска, так и для всей Иркутской области. Я знаю, как к Олегу Боровскому относились жители, как доверяли ему. Он всем сердцем служил городу и всегда отстаивал интересы саянцев. Да, у нас были споры, но все они были конструктивными и касались дальнейшего развития города. Он не боялся быть честным и открыто говорить о проблемах. Сегодня много добрых слов звучит в его адрес от коллег, от чиновников разного уровня, от простых жителей. Уверен, в памяти саянцев он останется честным человеком и преданным Саянску главой», — подчеркнул Игорь Кобзев.
«Олег Боровский создал большой задел для развития. Правительство региона готово оказать всю необходимую поддержку и помощь для того, чтобы в городе и дальше строили социальные объекты, благоустраивали парки и скверы, обновляли инженерную инфраструктуру», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба главы региона.
Александр Ермаков рассказал, что город готовится проводить Олега Боровского в последний путь, до 1 марта в Саянске объявлен траур.
«Я лично проработал с ним рука об руку порядка десяти лет. За это время город изменился до неузнаваемости. Конечно, саянцы сохранят добрую память об Олеге Боровском. Мы продолжим его дело и все те начинания, которые он не успел завершить», — отметил он.