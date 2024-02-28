Игорь Кобзев: Необходимо продолжить работу, которую начал Олег Боровский на посту главы Саянска

«Это трагическое событие как для Саянска, так и для всей Иркутской области. Я знаю, как к Олегу Боровскому относились жители, как доверяли ему. Он всем сердцем служил городу и всегда отстаивал интересы саянцев. Да, у нас были споры, но все они были конструктивными и касались дальнейшего развития города. Он не боялся быть честным и открыто говорить о проблемах. Сегодня много добрых слов звучит в его адрес от коллег, от чиновников разного уровня, от простых жителей. Уверен, в памяти саянцев он останется честным человеком и преданным Саянску главой», — подчеркнул Игорь Кобзев.