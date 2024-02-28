Поселок Степовое штурмовали и взяли в тяжелейших боях бойцы 15-й и 21-й бригад ЦВО при поддержке спецназа группировки «Центр». ЕАН писал, что возле Степового боец 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожил первый американский танк Abrams, появившийся на фронте. По данным Министерства обороны, поселок Ласточкино уже полностью зачищен от противника.
Российские войска продвигаются на запад. Занят еще один населенный пункт — поселок Тоненькое, в нем идет зачистка. Кроме того, развивая наступление, российские войска вошли в город Красногоровка и два поселка — Бердычи и Орловка, там идут уличные бои. Немного севернее российские войска вышли к окраинам города Часов Яр.
Ранее ЕАН писал, что свердловчане освободили поселок Северное в районе Авдеевки. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его. Авдеевка теперь войдет в состав города Ясиноватая, который является подшефной территорией Челябинской области. Регион оказывает ей помощь, в том числе гуманитарными грузами и стройматериалами. В ближайшее время глава Ясиноватой приедет на Южный Урал, чтобы обсудить восстановление разрушенного населенного пункта.