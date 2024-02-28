Еще два поселка в ДНР освободили свердловские мобилизованные

Ранее ЕАН писал, что свердловчане освободили поселок Северное в районе Авдеевки. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его. Авдеевка теперь войдет в состав города Ясиноватая, который является подшефной территорией Челябинской области. Регион оказывает ей помощь, в том числе гуманитарными грузами и стройматериалами. В ближайшее время глава Ясиноватой приедет на Южный Урал, чтобы обсудить восстановление разрушенного населенного пункта.