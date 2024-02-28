У нас люди гибнут, а вы о рыбках: в ЗС ПК изумились атаке депутата на закон о защите от ЧС

В Приморье приняли законопроект, который позволит проводить очистку русел рек в повседневном режиме и на постоянной основе. Норма является логичным продолжением той напряженной законотворческой деятельности, которую региональные правительство и парламент долго вели с федеральным коллегами, корректируя федеральный закон по защите от ЧС в том ключе, чтобы бороться с чрезвычайными ситуациями не по факту, а загодя. Несмотря на это, на заседании, где этот законопроект рассматривался, нашелся, хоть и один-единственный, но противник. Депутаты без промедлений осадили взволнованного судьбой рыб коллегу, сообщает ИА PrimaMedia.
Документ вносил два основных изменения в ранее принятую норму, согласно которой в Приморье осуществляется очистка русел рек и прочие меры для противодействия наводнениям. В частности, такие работы будут проводиться в режимах повседневной деятельности и повышенной готовности. Также вводится новое положение о том, что резервы материальных и финансовых ресурсов могут использоваться при введении режима повышенной готовности.
Против высказался только внефракционный депутат Леонид Васюкевич, посчитавший, что норма противоречит одному из постановлений правительства РФ и что все работы на водоемах, дабы не нарушалась экология, необходимо проводить только при обязательном предварительном согласовании с Росрыболовством и прочими надзорными ведомствами.
Сразу пять депутатов возразили ему на это.
«Слушаю Леонида Юльевича (Васюкевича — при.ред.) и плакать хочется», — взял слово председатель социального комитета Игорь Чемерис (ЕР), напомнивший длинную и трудную предысторию законопроекта.
Вице-спикер ЗС ПК Сергей Кузьменко (ЕР) обратил внимание на то, что закон имеет более весомый статус, нежели постановление правительства.
«Мы с вами сами голосовали за принятие закона, который превентивными мерами минимизирует последствия наводнений. Мне кажется, полемика здесь бессмысленна», — заключил депутат.
«Хочется узнать у коллеги, что для него является приоритетом? Мы считаем, что защита жизни населения является высшим приоритетом. Речки, рыбки — все это понятно и необходимо, но вторично. Когда у нас люди гибнут только из-за того, что мы своевременно не провели необходимые работы, это уже не печально, а преступно. Этим законом мы ставим точку в вопросе», — сказал депутат.
Депутат Александр Захаров (ЕР) также подключился к дискуссии.
«Нужно было набраться смелости выйти к людям и рассказывать им об экологии, когда у нас было наводнение в прошлом году. Тогда бы это было правильно, а не сейчас сидеть и говорить об этом», — заметил он.
Председатель ЗС ПК Антон Волошко (ЕР) присоединился к коллегам и подытожил.
«Зарегламентированность процесса очистки русел река чудовищна. Мы долгие годы об этом говорили. Гигантская работа проделана регионом, исполнительной властью, депутатами и сенаторами, чтобы хоть как-то сдвинуть ее с мертвой точки», — отметил спикер.
В итоге за законопроект проголосовали 34 из 35 депутатов. Один выступил против.