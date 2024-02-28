У нас люди гибнут, а вы о рыбках: в ЗС ПК изумились атаке депутата на закон о защите от ЧС

«Хочется узнать у коллеги, что для него является приоритетом? Мы считаем, что защита жизни населения является высшим приоритетом. Речки, рыбки — все это понятно и необходимо, но вторично. Когда у нас люди гибнут только из-за того, что мы своевременно не провели необходимые работы, это уже не печально, а преступно. Этим законом мы ставим точку в вопросе», — сказал депутат.