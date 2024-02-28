Боец-сирота с позывным «Ворон» из НСО награжден медалью «За храбрость»

Боец-сирота «Ворон» из Куйбышева Новосибирской области награжден медалью «За храбрость» 2-й степени. Об этом сообщила местная газета «Трудовая жизнь» со ссылкой на группу поддержки куйбышевских военнослужащих ZA НАШИХ.

Этой медали удостаиваются воины, проявившие храбрость и мужеств в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ.

Парень был мобилизован в октябре 2022 года. Перед отправкой на СВО он женился на девушке, с которой вместе вырос в Куйбышевской школе-интернате.