Силовики проведут антитеррористические учения в Омске и Любинском районе

В Омске и Омской области с 28 по 29 февраля проведут антитеррористические учения на объектах транспортной инфраструктуры. Учебные мероприятия пройдут в Ленинском и Октябрьском округах Омска, а также Любинском районе.
— В ходе антитеррористического учения будут отрабатываться учебные задачи с использованием картографических и схематических документов, а также практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности. Целью антитеррористического учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Омичей просят сохранять спокойствие и отнестись с понимаем к проводимым мероприятиям.