Силовики проведут антитеррористические учения в Омске и Любинском районе

— В ходе антитеррористического учения будут отрабатываться учебные задачи с использованием картографических и схематических документов, а также практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности. Целью антитеррористического учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.