Министр спорта Башкирии в соцсетях анонсировал новую рубрику

«К таким спортсменам относятся, например, наши фехтовальщики Аделина Загидуллина (лейтенант) и Тимур Сафин (старший лейтенант), а также биатлонисты Эдуард Латыпов (лейтенант) и Антон Бабиков (лейтенант), — сообщил Руслан Хабибов. — Расскажу коротко о данном законе. Ранее законодательство запрещало спортсменам сборных команд страны, состоящим на государственной службе (Вооруженные силы РФ, МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардия), получать дополнительные вознаграждения, призовые и командироваться от министерства спорта. Нововведения позволят устранить противоречия и привести законодательство в соответствие со сложившейся практикой вознаграждения спортсменов высокого класса, состоящих на государственной службе. Это также позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства».