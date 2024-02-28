Новый закон от ЛДПР охватит хабаровских риелторов

Еще в 2002 году в России отменили лицензирование риэлторской деятельности. В результате в этой сфере появилось множество мошенников. Так, за последние пять лет, по данным МВД, число правонарушений увеличилось на 20%. В их число входит как подделка документов, так и даже похищение и убийство собственников.
Чтобы защитить жителей страны, Владимир Жириновский, бывший глава фракции ЛДПР, в 2021 году обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Глава государства поручил Кабмину изучить вопрос, однако проблема до сих пор не решена.
Поэтому, во время текущей сессии Госдумы, депутаты снова поднимут тему лицензирования представителей данной профессии. Леонид Слуцкий, глава фракции ЛДПР, уже поручил разработать единый реестр риелторов.
«Девять из десяти риэлторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное, ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риэлтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риэлторы», — поясняет зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.
У нового закона есть как и положительные отзывы, так и скептические. Поэтому, перед тем как вносить проект в Госдуму, его сначала покажут участникам российского рынка.