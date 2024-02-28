Новый закон от ЛДПР охватит хабаровских риелторов

«Девять из десяти риэлторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное, ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риэлтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риэлторы», — поясняет зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.