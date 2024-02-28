Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

В ходе своего визита в Россию Карлсон также взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое было опубликовано 9 февраля. Его длительность составила более двух часов. Во время встречи глава государства рассказал журналисту о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития украинизации и национализма на территории Украины. Российский президент также ответил на вопросы, касающиеся НАТО, США, Китая, взрывов на «Северных потоках», освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже, и на другие.