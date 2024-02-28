Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

В подкасте Карлсон рассказал, что во время встречи он предлагал американскому экс-разведчику сделать фото или записать интервью на телефон и выложить его в интернет. Однако Сноуден не захотел придавать их беседу огласке.
«Он просто уважительно сказал, что предпочел бы, чтобы никто не знал, что мы встретились», — рассказал Карлсон подробности о встрече.
Однако американский портал Semafor «слил» информацию о состоявшейся встрече, которую он получил от американских разведывательных ведомств, заявил Карлсон.
«Они опубликовали эту статью, в которой говорится, что я встретился со Сноуденом, как будто это было преступление или что-то в этом роде», — добавил американский журналист.
Журналист впервые прилетел в Россию 3 февраля. Карлсон объяснил свою поездку желанием «поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено». Он отметил, что любит Москву и считает ее красивой.
В ходе своего визита в Россию Карлсон также взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое было опубликовано 9 февраля. Его длительность составила более двух часов. Во время встречи глава государства рассказал журналисту о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития украинизации и национализма на территории Украины. Российский президент также ответил на вопросы, касающиеся НАТО, США, Китая, взрывов на «Северных потоках», освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже, и на другие.