В Казахстане введут новые штрафы для владельцев самокатов

Комитет мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон “О дорожном движении” по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях.