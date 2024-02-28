В Казахстане введут новые штрафы для владельцев самокатов

Комитет мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон “О дорожном движении” по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях.
«Законопроект направлен на правовое регулирование регистрации и эксплуатации малых электрических и отдельных видов транспортных средств, цифровизацию дорожной безопасности», — сообщил депутат Нуртай Сабильянов на пленарном заседании мажилиса.
Также, по его словам, предлагается предусмотреть ответственность лиц, существенно превышающих разрешенную скорость движения транспортного средства, за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений.
Напомним, 30 августа 2023 года вступили в силу поправки в Закон о дорожном движении, предусматривающие правила езды на электросамокатах.