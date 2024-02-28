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США сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

Американские военные сбили пять беспилотников движения «Ансар Аллах», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). По его данным, БПЛА были запущены из Йемена и «представляли непосредственную угрозу торговым судам».
Источник: Reuters

«27 февраля… самолеты США и военный корабль коалиции сбили пять БПЛА хуситов, поддерживаемых Ираном, в Красном море», — говорится в заявлении CENTCOM, опубликованном в аккаунте командования в соцсети X.

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас», которое с октября 2023 года воюет с Израилем. С декабре хуситы регулярно атакуют суда в Красном море. В ответ на это с середины января США и их союзники стали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. На этой неделе стало известно, что хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, что привело к серьезным сбоям в интернет-коммуникации между Европой и Азией.

Лаура Кеффер