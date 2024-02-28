США сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас», которое с октября 2023 года воюет с Израилем. С декабре хуситы регулярно атакуют суда в Красном море. В ответ на это с середины января США и их союзники стали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. На этой неделе стало известно, что хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, что привело к серьезным сбоям в интернет-коммуникации между Европой и Азией.