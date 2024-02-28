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Омбудсмен Татарстана рекомендует запретить детям пользоваться соцсетями

С 14 до 18 лет она предлагает разрешать заводить аккаунт только с согласия родителей.
Источник: Комсомольская правда

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рекомендует запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до совершеннолетия — разрешать только с согласия родителей. С таким предложением она обратилась к первому замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяне Буцкой.

По словам Волынец, дети все чаще становятся объектами преступных влияний и посягательств в интернете. Они могут наткнуться на мошенников, вступить в запрещенные группы.

Омбудсмен добавила, что в силу возраста дети не анализируют степень достоверности информации и подлинности ее источников. Аналогичный запрет действует в США, где минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях составляет 13 лет.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничивать распространение контента, содержащего опасные игры с детьми, а также снабжать его пометой об угрозе.