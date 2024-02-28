Омбудсмен Татарстана рекомендует запретить детям пользоваться соцсетями

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рекомендует запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до совершеннолетия — разрешать только с согласия родителей. С таким предложением она обратилась к первому замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяне Буцкой.