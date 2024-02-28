Министр Файзуллин высоко оценил крупные стройки Перми

Кстати, в этом же микрорайоне начали возводить важнейшую для Перми магистраль — трассу ТР-53. Она свяжет с центром города пять микрорайонов краевой столицы. Для ее строительства удалось привлечь инфраструктурный кредит из федерального бюджета. Ирек Файзуллин посмотрел, как реализуется первый этап строительства этой дороги. Он включает в себя участок длиной 1,2 километра с возведением моста, протяжность которого превысит 327 метров. Планируется, что уже в этом году первый этап ТР-53 сдадут.