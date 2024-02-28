Министр Файзуллин высоко оценил крупные стройки Перми

«В Прикамье успешно ведется работа по всем направлениям нацпроекта, которые курирует Минстрой России. Это ввод жилья, строительство соцобъектов, благоустройство территорий, а также реализация программ в области капитального строительства», — сказал Ирек Файзуллин после поездки по строящимся объектам.
Также министр отметил слаженную работу властей, подрядчиков и проектных организаций.
«Благодаря этому раскрывается высокий потенциал региона для выполнения программ нацпроекта на территории края», — добавил глава Минстроя.
27 февраля он дал высокую оценку строительству нового здания для художественной галереи. Сейчас здесь завершают остекление и обустройство внутренних инженерных сетей, монтируют фасад из медных панелей, выполняют отделку.
Также во вторник Ирек Файзуллин посетил микрорайон Ива. Здесь он проинспектировал реализацию проектов комплексной застройки. В микрорайоне уже сдали более 300 тыс. квадратных метров жилья, в планах — возвести еще полмиллиона. При этом застройщик не забывает про социальную инфраструктуру: компания «Девелопмент-Юг» бесплатно передала муниципалитету здания поликлиники, школы и двух детских садов.
«Прикамье входит в топ-20 в стране по объемам жилья в стадии строительства. Микрорайон Ива — один из примеров комплексного развития территорий. Застройщик за свой счет возводит социальные объекты, а мы помогаем привлекать федеральные средства на транспортную инфраструктуру: благодаря программе “Стимул” здесь уже построили улицы Лесную и Сапфирную. В планах — возведение Ивинского проспекта с выходом на улицу Уинскую», — прокомментировал губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Кстати, в этом же микрорайоне начали возводить важнейшую для Перми магистраль — трассу ТР-53. Она свяжет с центром города пять микрорайонов краевой столицы. Для ее строительства удалось привлечь инфраструктурный кредит из федерального бюджета. Ирек Файзуллин посмотрел, как реализуется первый этап строительства этой дороги. Он включает в себя участок длиной 1,2 километра с возведением моста, протяжность которого превысит 327 метров. Планируется, что уже в этом году первый этап ТР-53 сдадут.
Во время рабочего визита министр строительства и ЖКХ РФ также посетил в Перми новые мастерские строительного колледжа и строящуюся краевую музыкальную школу.
Затем Ирек Файзуллин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли и коммунальной инфраструктуры Прикамья. На нем он подчеркнул, что нужно сохранить положительную динамику в реализации всех строительных программ в регионе. Также он поблагодарил прикамцев за восстановление объектов в подшефном городе Северодонецке.
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минстроя прилетел в Пермь. Иреку Файзуллину продемонстрировали возможности прикамских предприятий, которые занимаются импортозамещением продукции для строительной отрасли.