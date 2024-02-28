Павел Гусев прилетел в Екатеринбург как доверенное лицо Владимира Путина

В своем выступлении Павел Гусев подчеркнул, что предстоящие выборы Президента России определят очень многое в политической, экономической, общественной жизни страны на ближайшие годы.
«Знаете, почему очень важно, чтобы каждый пришел и проголосовал? Мы по Конституции должны помнить, что единственным источником власти в стране является гражданин Российской Федерации и его голос. Кому и как он отдаст свой голос — очень важный момент в нашей жизни. Я уже трижды являюсь доверенным лицом кандидата в Президенты Владимира Владимировича Путина и всегда говорил, что это человек, который не просто любит Россию, он болеет каждой клеточкой тела за то, что происходит в России», — заявил Павел Гусев.
Главный редактор «МК» обратил внимание на огромное количество произошедших продуктивных преобразований в жизни страны за последние десятилетия, важность которых видят и чувствуют люди. А также отметил значимость работы по укреплению и защите традиционных ценностей, активизировавшейся в России в десятые годы.
«В десятые годы страна оказалась в жуткой ситуации, — напомнил Павел Гусев. — Нравственный облик страны стал падать. Большинство из нас это почувствовали, почувствовал это и Владимир Владимирович. И были приняты важнейшие программные документы, чтобы остановить напор западной идеологии, пропаганды, которую использовали большинство западных стран, чтобы уничтожить русский дух, уничтожить наши традиции, то, что веками складывалось в понятия великой России, великого русского народа, многонационального народа России».
Говоря о традиционных ценностях, Павел Гусев отметил, что относит к ним, прежде всего, жизнь человека, его права и свободы, достоинство, а также — патриотизм.
«Патриотизм сегодня необходим, — подчеркнул главный редактор “МК”. — Мы сегодня много говорим об СВО. Именно здесь определяется позиция каждого человека: что нужно сделать для того, чтобы отстоять свои традиционные ценности. И это (спецоперация — Прим.) направлено именно на сохранение достоинства Российской Федерации».
Также в этот день в Екатеринбурге Павел Гусев принял участие в записи эфира для канала «Россия 24».