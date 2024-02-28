Павел Гусев прилетел в Екатеринбург как доверенное лицо Владимира Путина

«Знаете, почему очень важно, чтобы каждый пришел и проголосовал? Мы по Конституции должны помнить, что единственным источником власти в стране является гражданин Российской Федерации и его голос. Кому и как он отдаст свой голос — очень важный момент в нашей жизни. Я уже трижды являюсь доверенным лицом кандидата в Президенты Владимира Владимировича Путина и всегда говорил, что это человек, который не просто любит Россию, он болеет каждой клеточкой тела за то, что происходит в России», — заявил Павел Гусев.