В Казахстане изменились правила выдачи документов

Уточняется, что для оформления паспорта гражданина РК и удостоверения личности предоставляется документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений).
Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.
То же самое относится к оформлению других документов: вида на жительства, удостоверения лица без гражданства
Обновлен пункт о том, что для оформления вида на жительство иностранца в РК иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:
- документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию согласно Налоговому кодексу;
- две фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- действительный заграничный паспорт.
Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.