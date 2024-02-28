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В Казахстане изменились правила выдачи документов

Приказом МВД от 20 февраля 2024 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz
В новой редакции документа говорится, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт “Документирование и регистрация населения” (РП ДРН) сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

Уточняется, что для оформления паспорта гражданина РК и удостоверения личности предоставляется документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений).

Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.

То же самое относится к оформлению других документов: вида на жительства, удостоверения лица без гражданства и т. д.

Обновлен пункт о том, что для оформления вида на жительство иностранца в РК иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:

  • документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию согласно Налоговому кодексу;
  • две фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
  • действительный заграничный паспорт.

Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.