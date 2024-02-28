В Казахстане изменились правила выдачи документов

В новой редакции документа говорится, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт “Документирование и регистрация населения” (РП ДРН) сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.