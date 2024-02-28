Члены комиссии по отбору кандидатов в мэры Новосибирска распределили посты

В правительстве Новосибирской области прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
На первом заседании решались оргвопросы, в частности, определились председатель комисcии, его заместитель и секретарь. Так, главой комиссии был избран первый замгубернатора Юрий Петухов, пост его заместителя занял спикер горсовета Дмитрий Асанцев, а функции секретаря комиссии доверили начальнику управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максиму Зырянову.
«Также в ходе первого заседания был решен ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью конкурсной комиссии», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, комиссия была сформирована из двух частей по четыре человека. Первую половину определи горсовет: в неё вошли депутаты Дмитрий Асанцев, Игор Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин. Ещё четырёх членов определил губернатор Травников..
Документы от кандидатов на должность мэра будут принимать с 1 по 15 марта 2024 года, с 9.00 до 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Сам конкурс состоится 4 апреля 2024 года..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что губернатор Травников определил 4-х членов комиссии по выборам мэра Новосибирска.