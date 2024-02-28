Члены комиссии по отбору кандидатов в мэры Новосибирска распределили посты

На первом заседании решались оргвопросы, в частности, определились председатель комисcии, его заместитель и секретарь. Так, главой комиссии был избран первый замгубернатора Юрий Петухов, пост его заместителя занял спикер горсовета Дмитрий Асанцев, а функции секретаря комиссии доверили начальнику управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максиму Зырянову.