Володин: Макрон хочет разжечь третью мировую войну для сохранения личной власти

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции. Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», — написал Володин в Telegram.
Председатель Госдумы связал слова президента Франции с его снижающимся рейтингом из-за проблем в экономике и внешней политике. По мнению господина Володина, Макрон «привел в ужас» своих граждан и руководителей ряда европейских государств.
Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о возможности отправки сухопутных войск на Украину в понедельник, 26 февраля. Он отметил, что по этому вопросу нет консенсуса, но «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Президент пообещал сделать «все, чтобы Россия не выиграла эту войну».
Об отсутствии планов отправки войск на Украину, комментируя выступления президента Франции, заявили власти Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии, Финляндии, а также США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что на уровне альянса таких планов нет. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что идея принадлежала самому Эмманюэлю Макрону и на конференции в Париже на нее никто не откликнулся.