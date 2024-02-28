Володин: Макрон хочет разжечь третью мировую войну для сохранения личной власти

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции. Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», — написал Володин в Telegram.