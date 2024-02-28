«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала Валентина Матвиенко. Она также отметила, что Николай Рыжков являлся ярчайшим примером «человека труда».
Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье рабочего-шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум (сегодня — Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии) и Уральский политехнический институт имени Кирова (УрФУ — сегодня).
В 1950 году он начал работать на Уралмашзаводе. И до 1975 года прошел путь от сменного мастера до генерального директора. В 1975—1979 годах являлся первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. С 1985 по 1990 год был председателем Совета министров СССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был депутатом Госдумы, возглавлял комитет Совфеда по естественным монополиям. Осенью прошлого года досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.
Умер экс-глава правительства СССР и бывший директор Уралмашзавода Николай Рыжков
«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала Валентина Матвиенко. Она также отметила, что Николай Рыжков являлся ярчайшим примером «человека труда».