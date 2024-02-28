Умер экс-глава правительства СССР и бывший директор Уралмашзавода Николай Рыжков

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала Валентина Матвиенко. Она также отметила, что Николай Рыжков являлся ярчайшим примером «человека труда».



Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье рабочего-шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум (сегодня — Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии) и Уральский политехнический институт имени Кирова (УрФУ — сегодня).



В 1950 году он начал работать на Уралмашзаводе. И до 1975 года прошел путь от сменного мастера до генерального директора. В 1975—1979 годах являлся первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. С 1985 по 1990 год был председателем Совета министров СССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был депутатом Госдумы, возглавлял комитет Совфеда по естественным монополиям. Осенью прошлого года досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.