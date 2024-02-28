Приморские рекламодатели могут получить до двух лет тюрьмы за рекламу у иноагентов

Надо отметить, что принятие законопроекта должно подстегнуть и рекламодателей к более тщательному подбору площадок для размещения своей рекламы. Если раньше иноагенты, владеющие теми или иными интернет-площадками, не афишировали перед ними свой статус, то вряд ли стоит ждать от них откровений в скором будущем, когда это уже напрямую будет приводить рекламодателя к нарушению закона и, как следствие, к отказу в сотрудничестве. В то же время, сегодня в России достаточно информационных ресурсов, которые легально могут предоставить аналогичные возможности по аудитории.