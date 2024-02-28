Приморские рекламодатели могут получить до двух лет тюрьмы за рекламу у иноагентов

Государственная Дума единогласно одобрила во втором чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов — на сайтах, в соцсетях и на других принадлежащих им интернет-площадках, сообщает ИА PrimaMedia. Заказ услуг у них может обернуться приморским рекламодателям не только крупными штрафами, но и, в случае повторного правонарушения, уголовным наказанием до двух лет лишения свободы.
По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, только за прошлый год более 200 физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов.
«Ничего личного, но мы с вами обязаны защищать страну, наших солдат и офицеров. А тот, кто этого не понимает, должен наконец осознать, что речь идет о защите суверенитета. Мы очень либеральны, соответствующий закон в Соединенных Штатах Америки и в других странах намного жестче решает эти вопросы. И точно никому не разрешат финансировать иностранных агентов», — отметил председатель Госдумы.
Как подчеркнул председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, даже находясь за границей и продавая рекламу, иноагенты получают от граждан России сотни миллионов рублей, которые потом идут на продолжение их антироссийской деятельности.
«Они и так находятся на содержании у Вашингтона, Брюсселя, Лондона. Есть иноагенты, которые находятся на довольствии у украинского режима, и цель у них одна — разрушить нашу страну. Поэтому все финансовые потоки, которые идут на антироссийскую деятельность, должны быть перекрыты», — сказал Василий Пискарев.
Таким образом, власти продолжают в системном и предсказуемом порядке сокращать для иноагентов окно возможностей, постепенно лишая их ресурсной базы. Учитывая, что ресурсы эти годами зарабатывались на территории России и одновременно годами шли на ее тенденциозную дискредитацию — как под видом оголтелой внесистемной критики, так и под видом некой квазисистемной оппозиционной деятельности — запрет выглядит логичным и своевременным.
Надо отметить, что принятие законопроекта должно подстегнуть и рекламодателей к более тщательному подбору площадок для размещения своей рекламы. Если раньше иноагенты, владеющие теми или иными интернет-площадками, не афишировали перед ними свой статус, то вряд ли стоит ждать от них откровений в скором будущем, когда это уже напрямую будет приводить рекламодателя к нарушению закона и, как следствие, к отказу в сотрудничестве. В то же время, сегодня в России достаточно информационных ресурсов, которые легально могут предоставить аналогичные возможности по аудитории.