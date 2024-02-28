Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в марте

«Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из-за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО. Негодяи будут лишены почетных званий, а их имущество, деньги и иные ценности будут конфискованы», — написал Володин.
Другой закон, также вступивший в силу 25 февраля, запрещает работодателям увольнять одиноких родителей, если те воспитывают детей до 16 лет. До сих пор норма действовала для родителей детей до 14 лет.
«Увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — подчеркнул председатель Госдумы.
Кроме того, с марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи.
«Очевидно, что ситуации, когда животных содержат в недопустимых условиях, необходимо исключить», — добавил Володин.
Помимо этого, с марта в России появится система государственного экологического мониторинга, расширится круг НКО, имеющих право на господдержку, владельцам машин разрешат заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а заявления о выплате возмещения по вкладам можно будет подавать в электронной форме.