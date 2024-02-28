Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в марте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России уже вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности, а с марта начнут действовать еще несколько нововведений, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты. Он напомнил, что закон о конфискации имущества начал действовать с 25 февраля.