Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили казанскую гимназию № 19

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную казанскую гимназию № 19. Его сопровождали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и мэр города Ильсур Метшин.
Гости пообщались с учениками, обсудили с руководством учреждения дальнейшее его развитие, оценили капитальный ремонт основного здания и побывали в новом дополнительном корпусе. Все работы в образовательной организации были выполнены в 2023 году. Напомним, двухэтажный пристрой гимназии, рассчитанный на 300 человек, принял первых учеников в январе. В корпусе оборудовали 12 учебных кабинетов, просторную столовую на 372 посадочных места, спортивный зал, многофункциональную зону для игр и отдыха, дополнительный гардероб.
Объект возвели по национальному проекту «Образование». До этого фактическая численность учеников более чем в два раза превышала проектную мощность учреждения, изначально рассчитанного на 800 человек. В школьной столовой на одно место приходилось 18 учеников — чтобы накормить всех ребят требовалось 15 перемен. Теперь благодаря новой столовой, работающей в формате школьного ресторана, все учащиеся успевают пообедать за 4 перемены.
Старое здание капитально отремонтировали летом. Рабочие заменили кровлю, обновили фасад, инженерные сети, входную группу, актовый и спортивный залы, санузлы.
Гимназия № 19 находится в густонаселенном районе города. Сегодня здесь обучаются свыше 1,8 тысячи детей — 58 классов. С ребятами работают 104 учителя, из них 38 — высшей и 41 — первой категорий.
Напомним, к новому учебному году в Казани планируется построить три школы. Два образовательных учреждения на 1224 места появятся на ул. Родины и в микрорайоне М14 по ул. Андрея Адо, еще одна школа на 1501 место откроется в жилом комплексе «Весна» в районе ул. Азата Аббасова. Кроме того, ведется строительство школы наставничества на территории татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани. Корпус будет рассчитан на 270 мест.
В целом в последние 10 лет Казань прочно удерживает лидерство среди российских городов-миллионников по строительству социальных объектов. Так, в прошлом году в столице РТ установили городской рекорд по возведению школ — к 1 сентября двери распахнули сразу четыре новых учебных заведения на 6 тысяч учащихся. Школы появились в Советском (корпус гимназии № 184 им. М. Махмутова), Ново-Савиновском (гимназия № 107), Кировском (корпус политехнического лицея № 182) и Приволжском (корпус лицея № 186) районах.
На сегодняшний день в Казани функционируют 170 муниципальных школ, в которых учатся порядка 164 тысяч детей.