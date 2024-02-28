Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили казанскую гимназию № 19

Напомним, к новому учебному году в Казани планируется построить три школы. Два образовательных учреждения на 1224 места появятся на ул. Родины и в микрорайоне М14 по ул. Андрея Адо, еще одна школа на 1501 место откроется в жилом комплексе «Весна» в районе ул. Азата Аббасова. Кроме того, ведется строительство школы наставничества на территории татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани. Корпус будет рассчитан на 270 мест.