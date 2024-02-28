Хабаровским полицейским предлагают установить региональную доплату

— Уже 60 регионов, а это три четверти всей России, практикуют такой формат поощрения сотрудников полиции и помогают в решении кадровой проблемы. Мы готовы ходатайствовать о введении региональной поощрительной доплаты сотрудникам прежде всего патрульно-постовой, службы участковых уполномоченных. Во время посещений районов края, мы постоянно убеждаемся, насколько серьёзна проблема некомплекта, а часто и полного отсутствия участковых в поселениях даже с большой численностью населения. Вопрос этот нужно решать, — прокомментировала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Рассчитать размеры доплат ещё предстоит. Это будет сделано с учётом возможностей краевой казны и потребностей сотрудников полиции в городах и районах. Вопрос, скорее всего, будет решаться при планировании бюджета на следующий год.