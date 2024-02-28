Хабаровским полицейским предлагают установить региональную доплату

Стимулирующие доплаты из бюджета Хабаровского края способны повысить привлекательность службы в самых близких обычным людям подразделениях полиции и сгладить проблему нехватки кадров в службах участковых уполномоченных, ДПС и так далее. Об этом с трибуны Законодательной думы региона заявил начальник краевого УМВД Андрей Шабашов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Серьёзной проблемой остаётся высокий некомплект службы участковых уполномоченных. По итогам прошлого года он составил 28% или 152 сотрудника. Основной причиной кадрового дефицита является высокая нагрузка, несопоставимая с заработной платой, — объяснил начальник УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Шабашов. В целом по региональному управлению МВД, по данным на конец 2023 года, нехватка аттестованного состава составляет 19,4%. То есть, вакантными оставались порядка полутора тысяч должностей в полиции.
Подобная ситуация сложилась и в других регионах страны. Во многих их них справиться с проблемой некомплекта полицейских помогли доплаты к жалованью сотрудникам низовых органов внутренних дел за счёт региональных бюджетов.
— Уже 60 регионов, а это три четверти всей России, практикуют такой формат поощрения сотрудников полиции и помогают в решении кадровой проблемы. Мы готовы ходатайствовать о введении региональной поощрительной доплаты сотрудникам прежде всего патрульно-постовой, службы участковых уполномоченных. Во время посещений районов края, мы постоянно убеждаемся, насколько серьёзна проблема некомплекта, а часто и полного отсутствия участковых в поселениях даже с большой численностью населения. Вопрос этот нужно решать, — прокомментировала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Рассчитать размеры доплат ещё предстоит. Это будет сделано с учётом возможностей краевой казны и потребностей сотрудников полиции в городах и районах. Вопрос, скорее всего, будет решаться при планировании бюджета на следующий год.