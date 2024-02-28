Депутаты ответят на вопросы пермяков

29 февраля депутаты Пермской городской Думы вновь ответят на звонки пермяков в рамках марафона «Дума онлайн». Горожане смогут обратиться с актуальными вопросами и предложениями по телефону городского кол-центра 2−059−059.
С 10.00 до 11.00 на вопросы будет отвечать депутат Наталья Михайловна Рослякова.
С 11.00 до 12.00 — первый заместитель Председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник.
С 12.00 до 13.00 — депутат Арсен Давидович Болквадзе.
С 13.00 до 14.00 — председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин.
С 14.00 до 15.00 — депутат Илья Алексеевич Власов.
С 15.00 до 16.00 — депутат Дмитрий Александрович Федоров.
С 16.00 до 17.00 — депутат Ирина Викторовна Горбунова.