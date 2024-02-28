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Депутаты ответят на вопросы пермяков

В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн».

29 февраля депутаты Пермской городской Думы вновь ответят на звонки пермяков в рамках марафона «Дума онлайн». Горожане смогут обратиться с актуальными вопросами и предложениями по телефону городского кол-центра 2−059−059.

С 10.00 до 11.00 на вопросы будет отвечать депутат Наталья Михайловна Рослякова.

С 11.00 до 12.00 — первый заместитель Председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник.

С 12.00 до 13.00 — депутат Арсен Давидович Болквадзе.

С 13.00 до 14.00 — председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин.

С 14.00 до 15.00 — депутат Илья Алексеевич Власов.

С 15.00 до 16.00 — депутат Дмитрий Александрович Федоров.

С 16.00 до 17.00 — депутат Ирина Викторовна Горбунова.