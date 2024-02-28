Какие законы вступают в силу в марте

С марта начнет действовать закон о содержании животных в местах их продажи. По словам Володина, нужно исключить недопустимые условия их содержания. Помимо прочего, будет введена система государственного экологического мониторинга, изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Кроме того, собственники аварийного жилья смогут получить квартиры вне очереди, у владельцев машин будет возможность заключить договоры ОСАГО на срок от одного до трех месяцев.