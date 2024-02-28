Получают 726 рублей: в Смольном объяснили отказ в бесплатном проезде пенсионерам

Пожилые люди получают ежемесячно из бюджета города 726 рублей, напоминает издание Neva.Today со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.
Напомним, фракция «Справедливая Россия — За правду» в ЗакСе Петербурга под руководством Марины Шишкиной предложила сделать проезд в транспорте пенсионерам и инвалидам города бесплатным. В Смольном объяснили «нецелесообразность» инициативы.
Петербургские власти напомнили, что каждый месяц из бюджета Петербурга пенсионеры получают 726 рублей, которые можно потратить на льготный проездной. Таким образом пенсионеры получили возможность бесплатно ездить по городу.
Эксперты не исключили, что инициатива предполагала скорее всего оказание дополнительной материальной помощи к уже существующей.
«МК в Питере» ранее называл категорию россиян, которым увеличат пенсию с 1 марта 2024 года.