За рельсовым транспортом будущее — мэр Краснодара

В своем отчете градоначальник коснулся темы общественного транспорта, отметив, что будущее — именно за рельсовым транспортом.
За год парк общественного муниципального транспорта в городе пополнился 60 новыми троллейбусами, 16 электробусами и 8 зарядными станциями к ним, власти приобрели 10 автобусов МАЗ-206 — Они работают на маршруте номер 89, открыли четыре новых маршрута.
Работы по строительству новых трамвайных линий в городе продолжаются.
Напомним, в рамках концессии на трамвайном узле на ул. Московской уже обновили 1,2 км рельсошпальной решётки, а также проложили двести метров новых путей. Благоустроили и территорию в этом месте — тут появились современные остановочные павильоны и новые тротуары.