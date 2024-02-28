За рельсовым транспортом будущее — мэр Краснодара

Напомним, в рамках концессии на трамвайном узле на ул. Московской уже обновили 1,2 км рельсошпальной решётки, а также проложили двести метров новых путей. Благоустроили и территорию в этом месте — тут появились современные остановочные павильоны и новые тротуары.