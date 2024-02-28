Защита прав женщин и детей: мажилис одобрил законы

Депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что в ходе подготовки документов ко второму чтению депутаты внесли ряд дополнительных поправок. К примеру, теперь Центры поддержки семьи будут предоставлять лицам с признаками бытового насилия возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение лёгкого вреда и нанесение побоев. Также уточнены меры применения особых требований, установленных судом к лицам, осуждённым или освобождённым от уголовной ответственности в связи с примирением.